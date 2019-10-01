العنصر لـ”اليوم24″: اتفقنا على الهيكلة الجديدة للحكومة..ولم نصل بعد إلى مرحلة اقتراح أسماء الوزراء

أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المشاورات الحكومية بخصوص موضوع التعديل الحكومي أفضت إلى الإتفاق الكلي على “إعادة الهيكلة” وإعادة توزيع عدد من الحقائب الوزارية، مؤكدا أن “المشاورات الحكومية بخصوص اقتراح أسماء الوزراء لم نصل إليها بعد”.

وتابع العنصر في حديثه لـ”اليوم24″ زوال يوم الثلاثاء، أنّ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحسب علم العنصر، لم يستدع أيّ طرف لإقتراح أسماء الوزراء، مؤكدًا أنهم في الحركة الشعبية لم يتوصلوا بأيّ استدعاء بخصوص هذا الأمر، وأفاد “بدورنا لم نقترح أي أسماء بعد..”.

ومن جهته قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “التعديل الحكومي يتم تدبيره بطريقة سليمة وسلسة”، مشيرا إلى أنه “سيخرج إلى حيز الوجود في وقته المناسب، وأكد في هذا الصدد “أنهينا المرحلة الأولى التي تهم الهيكلة الجديدة للحكومة، لندخل الآن المرحلة الثانية التي تخص الأسماء المرشحة للاستوزار، ومن ثمة سيتم الاتصال بالأحزاب السياسية بعد رجوعي من نيويورك، على إثر تكليفي من قبل الملك لإلقاء كلمة المملكة في الجمع العام للأمانة العامة للأمم المتحدة”، وجاءَ حديث العثماني هذا خلال الملتقى الجهوي النسائي لحزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي بالبيضاء.

وعلم “اليوم24” من مصادر جيدة الإطلاع أنه لحدود الساعة، لم يستدع العثماني أيّ حزب سياسي بخصوص اقتراح الأسماء الوزارية، بعدما قال في لقاء حزبي، أنه سيجري مشاورات حول الأسماء الوزارية بعد رجوعه من نيونيورك.