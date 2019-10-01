عصبة الأبطال.. إحصائية تاريخية تهدد زملاء زياش قبل مواجهة فالنسيا

إيفي

يواجه أياكس أمستردام نظيره فالنسيا الإسباني، غدا الأربعاء، على ملعب ميستايا في ثاني أدوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو الملعب الذي يمثل سدا منيعا أمام الأندية الهولندية.

ولم يسبق لأي ناد هولندي الفوز في معقل “الخفافيش” في 6 مناسبات من قبل، حيث فاز فالنسيا بـ4 وتعادل في 2، وسجل 15 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وكانت أول زيارة لناد هولندي إلى معقل فالنسيا في عام 1999 بالبطولة الأوروبية الأعرق وحينها فاز الإسبان على آيندهوفن بهدف نظيف، وبعدها واجه هيرينفين في موسم 2000-2001 وفاز فالنسيا بنفس النتيجة.

وفي موسم 2002-2003 تعادل أياكس في “ميستايا” بهدف لمثله، قبل أن يحقق فالنسيا انتصارات كبيرة في آخر مواجهاته أمام أندية هولندية، برباعية نظيفة أمام رودا في كأس إنترتوتو عام 2005 وبأربعة أهداف لاثنين أمام آيندهوفن و4-0 أمام ألكمار في الدوري الأوروبي موسم 2011-2012.