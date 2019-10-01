في انتظار التوصل بتصاريح أربعة لاعبين.. بعثة الرجاء تقرر البقاء في الأردن

حلت بعثة فريق الرجاء الرياضي، صباح اليوم الثلاثاء، في الأردن، وذلك في طريقها إلى القدس، حيث سيلاقي الفريق الأخضر، مضيفه هلال القدس الفلسطيني، برسم إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الخميس المقبل.

وقرر الوفد الرجاوي، المبيت في الأردن، على أن يتوجه، غدا الأربعاء، إلى القدس، بسبب عدم توصله بتصاريح دخول أربعة من لاعبيه إلى فلسطين.

ولايزال ممثل كرة القدم الوطنية لم يتوصل بتصاريح الرباعي، عمر بوطيب، وحميد أحداد، وسند الورفلي، وغازوت، إذ قرر مسؤولو الرجاء، انتظار التوصل بتراخيص العبور للاعبيه الأربعة، لدخول بعثة الفريق كاملة للقدس.

وكانت مكونات الهلال قد استعدت لاستقبال جماهير بعثة النسور الخضر، اليوم، مع العلم أن الرجاء كان من المنتظر أن يخوض أول حصة تدريبية على أرضية ملعب ماجد أسعد، ثم يجري، غدا، مرانه الأخير في ملعب فيصل الحسيني، الذي سيحتضن اللقاء، الخميس المقبل.

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وبادر المكتب المديري، حسب بلاغ للنادي الأخضر، الى مراسلة نادي هلال القدس و الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص هذه الوضعية و قرر بعد التشاور مع الطاقم التقني المكوث بمدينة عمان الى غاية ايجاد حل لهذه المساطر الادارية.

و قد تقرر ايضا برمجة تداريب الفريق بمدينة عمان للتحضير لمباراة الفريق المزمع إجراؤها يوم الخميس 3 اكتوبر 2019 على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي.

و تجدر الاشارة اخيرا ان عدم استصدار تصاريح الدخول بالنسبة لاعضاء المكتب المديري و السادة المنخرطين قد فرضت الغاء تنقلهم الى مدينة القدس لحضور مقابلة الاياب و مؤازرة الفريق

يذكر أن الفريق الأخضر حسم مواجهة الذهاب، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، في الدارالبيضاء، لصالحه بهدف دون رد، وقعه محسن متولي من ركلة جزاء.