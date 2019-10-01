عبد الله ديدان على “إم بي سي”.. يشرف على “مسرح المغرب” على غرار “مسرح مصر”

يرتقب أن يخوض الممثل المغربي، عبد الله ديدان، تجربة فنية تلفزية جديدة، وذلك عبر برنامج “مسرح المغرب”، الذي يرتقب أن يقدم عروضا أسبوعية لمشاهدي قناة “إم بي سي 5”.
ويرتقب أن ينطلق برنامج “مسرح المغرب”، قريبا، من الدارالبيضاء، بعروض أسبوعية مباشرة تتواصل إلى غاية رمضان المقبل.
ويعتبر “مسرح المغرب”، نسخة من برنامج “مسرح مصر”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر”، وهو نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم، ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر.
يذكر أن “إم بي سي المغرب” وفرت الفرصة لعدد من الوجوه للعودة إلى الشاشة الصغيرة من جديد، في أعمال ضخمة.
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