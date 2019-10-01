وحدات جديدة لمكافحة الجرائم.. ولاية طنجة تفتتح قاعة القيادة والتنسيق وشرطة النجدة

دشن والي أمن طنجة، محمد اوعلا لحتيت، اليوم الثلاثاء، قاعة القيادة والتنسيق، وشرطة النجدة، بحضور عدد من المسؤولين في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكشف لحتيت، في كلمة بمناسبة حفل التدشين، أن افتتاح قاعة القيادة والتنسيق في مدينة طنجة، يتزامن مع انطلاق فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقررة، يوم غد الأربعاء، وهي تظاهرة بأبعاد تواصلية، وخلفيات تشاركية، تروم خلق جسور قوية، ومتينة بين الشرطة ومحيطها الاجتماعي والمدرسي، والمرفقي، كما أنها تهدف إلى إبراز جاهزية قوات الأمن الوطني ووحدات مكافحة الارهاب وتسليط الضوء على ظروف عملها، وآليات اشتغالها.

وتتوفر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة على 8 سيارات، و32 دراجة ناريةً، و15 دراجة عادية، وتتشكل من 179 موظفا أمنيا، موزعين على 04 فرق، تغطي كل التراب الأمني لمدينة طنجة.