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مصرع شاب من إبطن بحادث طرق في حيفا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاما، من بلدة إبطن، مصرعه، مساء اليوم، الثلاثاء، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر حادث طرق ذاتي، وقع في مدينة حيفا.

وفي التفاصيل جاء أن الحادث نجم عن انزلاق دراجة نارية لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن اصطدامها بعمود في شارع شرقي مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح حرجة توفي على أثرها لاحقا.

وذكرت الطواقم الطبية أنها وجدت الضحية ملقى على الأرض على بعد أمتار من دراجته النارية، وهو بحالة إغماء من جراء إصابة قوية في رأسه.

وأضافت الطواقم أنها حاولت تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب غير أن حالته كانت حرجة، وفارق الحياة في المكان متأثرًا بجراحه.

هذا، وقال الشرطة إنها وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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