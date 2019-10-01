رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الصين باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني.