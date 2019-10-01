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توم كروز يلتقي الرئيس الأوكراني لمناقشة شؤون سينمائية

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الممثل والمخرج الأميركي توم كروز ليناقش معه مواقع تصوير لفيلم النجم الهوليوودي الجديد، بحسب ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.

وتتطرّق زيلينسكي الذي كان ممثلا ذائع الصيت في أوكرانيا قبل تولّيه سدّة الرئاسة إلى خبرته في مجال السينما مع بطل "ميشن إمباسيبل"، بحسب ما جاء في البيان.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورا لفولوديمير زيلينسكي يضحك في مكتبه مع توم كروز.

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وخلال اللقاء، أعرب كروز عن "اهتمامه بمواقع أوكرانية لتصوير أحد أفلامه الجديدة"، وفق البيان الرئاسي.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأوكراني على لقائه الممثل، بدلا من التركيز على مسائل أكثر إلحاحا، مثل مكافحة الفساد والجهود الرامية إلى وضع حدّ للنزاع الدامي مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وسبق لزيلينسكي أن التقى بالممثلين أشتن كوتشر وميلا كونيس وروبن رايت خلال منتدى في كييف.