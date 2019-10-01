الان تتابع عاجل.. مظاهرات بغداد.. سقوط 3 قتلى وإصابة 60 آخرين برصاص قوات الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. مظاهرات بغداد.. سقوط 3 قتلى وإصابة 60 آخرين برصاص قوات الأمن | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. مظاهرات بغداد.. سقوط 3 قتلى وإصابة 60 آخرين برصاص قوات الأمن

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