مصر.. العثور على جثة أم وطفليها

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_متابعات

عثر مجموعة من الأهالي في مصر على أم وابنتها مذبوحتين داخل منزلهما، بينما وجدوا جثة ابنها الثاني ملقى من أعلى سطح العقار مقتولًا، في ظروف غامضة بمنطقة أبو النمرس، غرب العاصمة المصرية القاهرة.



وقالت الأجهزة الأمنية، في بيان الثلاثاء، إن ”أهالي المنطقة الواقعة في نطاق محافظة الجيزة عثروا على جثة ربة منزل وابنتها مذبوحتين داخل منزلهما، وعثروا على ابنها مقتولًا أمام العقار بعد إلقائه من أعلى سطح المنزل“.

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وحسب البيان، دلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الضحية تدعى (شيرين. ع) 27 سنة، قتلت بـ7 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وطفلتها دينا مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وقطع خلف الأذنين، كما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح.

وأضافت التحريات أن ”أهالي القرية عثروا على جثة الطفل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته إلا أن أحدًا من المنزل لم يجبهم، وأن الأهالي دخلوا المنزل ليعثروا على جثة الأم وابنتها غارقتين في دمائهما“.