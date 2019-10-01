اعتصام التحرير

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن تحاول تفرقة المتظاهرين في ساحة التحرير بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، مشيرًا إلى سقوط عدد من الاصابات جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



وكشفت صور لمتظاهرين بميدان التحرير في بغداد، إن متظاهري ساحة التحرير رفضوا الانسحاب فيما استمرت القوات الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، فيما كشفت مصادر محلية انباء عن وقوع شهداء ٤ و اكثر من ١٠٠ جريح بغداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. متظاهرو التحرير يرفضون الانسحاب وأنباء عن سقوط قتلي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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