مسئولان من أمريكا والسعودية يبحثان تعزيز الدفاعات في مواجهة تهديدات إيران

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

روحاني

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية الثلاثاء إن قائدها جيمس مالوي زار الرياض في مطلع الأسبوع حيث بحث مع قائد القوات البحرية السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.



وجاءت هذه الزيارة بعد هجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر استهدف منشأتي نفط سعوديتين، وأدى في بداية الأمر لانخفاض إمدادات النفط بأكثر من خمسة بالمئة. واتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

Advertisements

وكانت عدة دول قد استجابت لدعوة أميركية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج هذا العام، اتهمت فيها الولايات المتحدة أيضاً طهران بتنفيذها.

وذكر مالوي في بيان، بحسب ما أفادت وكالة رويترز: "هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم"، مشيرا لأهمية الجهود الإقليمية لمواجهة ما وصفه "بالعدوان الإيراني".

وضمن المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة ستوفر واشنطن سفن تنسيق وستقود جهود المراقبة، بينما سينظم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة، وسيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.