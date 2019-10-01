حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ونشطاء: «انت راجل أمين وشريف ومخلص»

الموجز

تصدر هاشتاج #حقك_علينا_ياريس قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وشارك الآلاف من النشطاء في الهاشتاج مؤكدين وقوفهم بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد دعوات التظاهرات والتخريب والفتنة التي تسعى لإشعالها جماعة الإخوان الإرهابية.

ورصد النشطاء بعض انجازات الرئيس خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البلاد، مؤكدين أن مصر تسير على طريق الإصلاح الذي شيده السيسي.

ونرصد لكم بعض من مشاركات النشطاء على الهاشتاج:

- حل مشكله الكهرباء بعد ان كانت مصر تعيش فى تقطع مستمر للكهرباء . وذلك بانشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء باجمالى تكلفه 6 مليار يورو لتوليد 144400 ميغاوات سنويا وأقيمت المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في ، وفي بني سويف

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- انت راجل امين وشريف ومخلص مفيش مزايدات علي دا

- انشاء مدينه العلمين الجديده على غرار المدن العالميه فى دبى وغيرها

- لك ما لك وعليك ما عليك سيدي الرئيس. أدعمك من أجل #مصر. وفقك الله و وفقنا جميعا للعمل لصالح البلاد. ونعتذر بالنيابة عن العاقين ممن يحملون الجنسية المصرية ولا بنتمون بشكل حقيقي لمصر.

- حقك علينا يا احلي رئيس في العالم .. معاك هنتصدي لكل خاين

- حقك علينا ياريس انت وحرمك احنا اسفين ليك والله

- انشاء المئات من المزارع السمكيه على محور قناه السويس وفى الغربيه وكفر الشيخ والعديد من المحافظات