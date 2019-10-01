«اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر» .. تحذير رسمي من نزول البحر

الموجز

حذرت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، المواطنين من نزول البحر، مؤكدة أنه اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر انتهى موسم الصيف رسميا، مضيفة أنها غير مسؤولة عن أي حالات غرق.

حيث عقدت رحاب المزين رئيس مدينة جمصة، اجتماعا بمديري الإدارات للوقوف على مدى جاهزيتهم لاستقبال موسم الشتاء بحضور جهاد مصباح نائب رئيس المدينة.

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كما وجهت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة، تعليمات لمدير المواقف، بعمل نوبتجية على منافذ المدينة لتأمينها، وطلبت عرض خطة العمل لفصل الشتاء.

وناقشت رئيس المدينة، خلال الاجتماع، مديري الحملة الميكانيكية ومدير قسم النظافة عن مدى جاهزية المعدات لكسح مياه الأمطار، وكذلك الالتزام بالنوبتجه وضرورة التواصل مع المشرفين النظافه وسائقي معدات كسح مياه الأمطار.

وطالبت بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية على الوجه الأكمل، وتفعيل لجنه مطاردة الأبقار، كما جرى التشديد على مدير إدارة الملاريا لبذل أقصى جهد للقضاء على ظاهرة الناموس، وعمل نوبتجيه على منافذ المدينة لتأمينها.