زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون مفاهيم السوق المالية المشتركة

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال جلسة المجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي في يريفان، عن أن "زعماء دول الاتحاد أقروا مفاهيم السوق المالية المشتركة"، مؤكدًا أنه "تم بذلك وضع الأساس لضمان حرية حركة رأس المال بين دول الاتحاد (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان)".
ولفت لوكاشينكو الى أن "تنفيذ المشروع يجب أن يترافق بعملية رقمنة، تسمح بتطوير التكنولوجيات وتجعل الوصول إلى الخدمات المالية أكثر سهولة".
تجدر الإشارة الى أن عملية صياغة هذه الوثيقة بدأت عام 2016 حيث التزمت دول الاتحاد الخمس، بتشكيل سوق مالية مشتركة في قطاعي البنوك والتأمين بحلول عام 2025.
وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن المفاهيم المذكورة ستحدد الآليات القانونية والاتجاهات الأساسية للبنية التحتية، وكذلك الأدوات اللازمة لتطوير سوق مالية مشتركة.
ويعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، منذ 1 كانون الثاني 2015. في البداية، كان يشمل روسيا وبيلاروس وكازاخستان، ولاحقا انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان.
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