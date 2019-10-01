الأناضول: خفر السواحل التركي ضبط 88 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "قوات ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 88 مهاجرا غير نظامي، في ولاية آيدن غربي البلاد، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية"، مشيرةً إلى أن "فرق خفر السواحل التركية ضبطت ​المهاجرين​ على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل منطقة ديديم التابعة لولاية آيدن ولدى التحقيقات الأولية معهم، تبيّن أن 82 من المهاجرين يحملون الجنسية السورية والستة الآخرين فلسطينيين وعقب الانتهاء من التحقيقات الأولية، تم تسليم المهاجرين إلى مديرية دائرة الهجرة في آيدن، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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