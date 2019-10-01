وزير النفط الإيراني: نعتزم بناء خط لنقل النفط خارج الخليج بتكلفة 1.8 مليار دولار

أعلن وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنغنه​ أن "​ايران​ تعتزم بناء مشروع خط أنابيب لنقل النفط خارج ​الخليج​، بقيمة 1.8 مليار ​دولار​، أي بعيدا عن ​مضيق هرمز​"، مشيرا إلى أن "المشروع يمتد من منطقة غرة إلى ميناء جاسك الذي يطل على خليج عمان الواقع خارج مضيق هرمز".

وأشار إلى أنه "سيتم إنفاق 700 مليون دولار فقط لتطوير ​الميناء​"، لافتاً إلى أن "المشروع سيحدث تحولا، حيث سيتم بناء منشآت تخزين النفط المختلفة وأرصفة التصدير وقواطع الأمواج وأنظمة إرساء عوامات أحادية في جاسك"، مضيفاً "من المخطط أيضا إنشاء مصفاتين ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة".