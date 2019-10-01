حاتمي: مكافحة الارهاب بحاجة للترابط الامني بين شرق وغرب آسيا

اكد وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ ان "​مكافحة الارهاب​ والتطرف بحاجة الى عزم عالمي خاصة الترابط الامني بين منطقتي شرق وغرب آسيا".

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