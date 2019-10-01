القوات العراقية حاولت تفريق محتجين تظاهروا ببغداد للمطالبة بالخدمات وفرص العمل

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "أكثر من ألف متظاهر تجمّعوا في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، للتنديد ب​الفساد​ والمطالبة بالخدمات وبتوفير فرص عمل"، موضحةً أنّ "المتظاهرين ردّدوا شعار "باقونا (سرقونا) الحرامية"، في إشارة إلى الطبقة الحاكمة في البلد الّذي يحتلّ المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، بحسب "منظمة الشفافيّة الدوليّة".

وبيّنت أنّ "قوات الأمن العراقية حاولت أنّ تفرّق المحتجّين بخراطيم المياه و​الغاز​ المسيل للدموع".

وتُعتبر هذه التظاهرة أوّل التحركات المطلبيّة الّتي تواجهها الحكومة الحاليّة، الّتي تتمّم عامها الأول في السلطة في نهاية تشرين الأول الحالي.

ويعاني العراق، من انقطاع مزمن للكهرباء و​مياه الشرب​ منذ سنوات. وبحسب تقارير رسميّة، فمنذ سقوط نظام الرئيس الراحل ​صدام حسين​ في عام 2003 ، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.