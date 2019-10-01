مسؤولة أممية دعت اليونان لإخلاء اللاجئين من جزرها

دعت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليز ثروسل، اليونان إلى "إخلاء آلاف اللاجئين العالقين بجزرها في بحر إيجة"، مشيرةً إلى ان "أعداد اللاجئين الذين وصلوا الجزر اليونانية ببحر إيجة وصلت إلى 10 آلاف و258 معظمهم من الأفغان والسوريين".
ولفتت إلى ان "إجمالي عدد اللاجئين في الجزر يصل إلى 12 ألف و600 شخص"، موضحةً أن "مخيم موريا بجزيرة ميديي يضم 12 أف و 600 شخص"، مشيرة إلى أنّ "العدد يتجاوز 5 أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيم".
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