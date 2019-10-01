المرصد السوري: مقتل 3 من موظفي حقل نفطي بهجوم في دير الزور شرق سوريا

أعلن مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، "عبوة ناسفة انفجرت بعد مرور رتل تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" على طريق حقل العمر النفطي، الّذي تسيطر عليه قوات كردية في محافظة دير الزور شرق سوريا، لكن الانفجار وقع لدى مرور حافلة العمّال، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة موظّفين".
ويخضع حقل العمر لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، الّتي انخرطت في معارك ضدّ تنظيم "داعش". وتستخدم القوات المكوّنة من تحالف عربي-كردي جزءًا من الحقل كقاعدة عسكريّة لها، بينما تمّ استئناف عمليّات الإنتاج في جزء آخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليّتها عن الهجوم في المنطقة الّتي كثيراً ما تشهد استهداف عناصر "قسد" من قِبل "داعش".
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