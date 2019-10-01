سلطات كوريا الشمالية أعلنت إجراء محادثات مع أميركا السبت

أعلنت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية شوي سون هوي، أنّ "​كوريا الشمالية​ ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ يوم السبت"، في مؤشّر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في شباط الماضي.

ولفتت إلى أنّ "الجانبين اتّفقا على إجراء "اتصال مبدئي" في الرابع من تشرين الأول، وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي"، مركّزةً على "أنّني أتوقّع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة". وأوضحت أنّ "المسؤولين الكوريين الشماليين جاهزون للدخول في المباحثات".

وكانت قد توقّفت المفاوضات بين ​بيونغ يانغ​ و​واشنطن​ منذ انهيار قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في شباط، من دون التوصل لاتفاق.