روحاني: على المجتمع الدولي اتخاذ قرار حاسم للتصدي للأحادية الأميركية

لفت الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أمام قمة الاتحاد الأوراسي إلى انه "على ​المجتمع الدولي​ اتخاذ قرار حاسم للتصدي للأحادية الأميركية"، معتبراً أن "استغلال ​أميركا​ للدولار كسلاح سيؤدي إلى ​الإرهاب​ الاقتصادي"، مشيراً إلى ان "​سياسة​ ​إيران​ مبنية على ضمان حرية وأمن الملاحة في ​مضيق هرمز​ والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "​الأمن​ والسلام في ​الخليج الفارسي​ وبحر عمان ومضيق هرمز يتحقق بمشاركة دول تلك المنطقة".

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