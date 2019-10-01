حسن مراد أعلن تقديم الجامعة اللبنانية الدولية منحا دراسية جديدة للجيش اللبناني

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أنّ "من جديد، شعورًا بالوضع الإقتصادي وإيمانًا بأنّ التعليم حقّ للجميع، "الجامعة اللبنانية الدولية- LIU" تمنح 10 منح 100% للجيش اللبناني، 50% لجميع الضباط والرتباء والعسكريّين و50% لأبناء المتقاعدين".
وكشف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الجامعة تقدّم أيضًا 50% لموظّفي وزارة الدفاع الوطني. معًا نحو غد أفضل".
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