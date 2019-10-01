حسن مراد أعلن تقديم الجامعة اللبنانية الدولية منحا دراسية جديدة للجيش اللبناني

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، أنّ "من جديد، شعورًا بالوضع الإقتصادي وإيمانًا بأنّ التعليم حقّ للجميع، "​الجامعة اللبنانية​ الدولية- LIU" تمنح 10 منح 100% للجيش اللبناني، 50% لجميع الضباط والرتباء والعسكريّين و50% لأبناء المتقاعدين".

وكشف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الجامعة تقدّم أيضًا 50% لموظّفي ​وزارة الدفاع الوطني​. معًا نحو غد أفضل".