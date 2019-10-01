رُفع اجتماع لجنة الإصلاحات، على أن يُستكمل النقاش بعد جلسة ​مجلس الوزراء​، وتمّ جمع كلّ النقاط المشتركة الواردة في مختلف الأوراق الاقتصاديّة، بالإضافة إلى ورقة ​بعبدا​ في ورقة واحدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رفع اجتماع لجنة الإصلاحات وجمع النقاط المشتركة الواردة بالأوراق الاقتصادية بورقة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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