الميادين: القضاء سيعيد محاكمة عامر الفاخوري بتهمة التعامل مع إسرائيل وجرائم أخرى

ذكرت قناة "الميادين" أنّ "​القضاء اللبناني​ سيستردّ قراره السابق الّذي قضى بمرور الزمن على جرائم العميل ​عامر الفاخوري​، وسيعيد محاكمة الفاخوري بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وجرائم أخرى".

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