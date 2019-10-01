المرعبي بحث مع اللواء خير باوضاع عكار الانمائية والخدماتية

بحث عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في اوضاع عكار الانمائية والخدماتية. واطلع من خير على المشاريع التي تنوي الهيئة تنفيذها في عكار.
ونوه المرعبي بـ"جهود الهيئة ورئيسها اللواء خير الذي يقوم بجهود كبيرة في كل المناطق وباهتمام مباشر من دولة الرئيس سعد الحريري". وتمنى على الخير "اعطاء عكار ما تستحق من اهتمام، لانها المحافظة الاوسع جغرافيا والاكثر حاجة على صعيد الانماء"
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