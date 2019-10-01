التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في مقرّ الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، الموفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني إلى ​لبنان​ للشؤون التجارية اللورد ريتشارد ريزبي، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائيّة، لا سيما العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين لبنان وبريطانيا. كما استقبل سفيرة سيرلانكا ويجيراتني منديس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض مع الموفد الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا للعلاقات الثنائية والتقى سفيرة سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.