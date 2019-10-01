عراجي: المعالجون في مهنة الكايرو براكتيك يعملون خارج أي قانون ينظم عملهم ولا نقابة لهم

أكّد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس مشروع القانون 2367 المتعلق بتنظيم مهنة الكايرو براكتيك النائب ​عاصم عراجي​، بعد جلسة عقدتها اللجنة، أن "مشروع القانون هذا حصل حوله جدل وانقسام كبيران لجهة هذه المهنة. ونحن في ​لجنة الصحة​ أخذنا على عاتقنا تنظيم كل المهن الصحية التي هي، الطبية والتمريض والعلاج الفيزيائي، وكل هذه المهن لان هناك امورا غير منظمة مثلا، ان معالجي الكايرو براكتك يعملون خارج اي قانون ينظم عملهم وحتى لا نقابة لهم".

ولفت عراجي الى أن "اختصاص الكاريو براكتيك التي هي كلمة يونانية كايرو اي اليد وبراكتيك علاج وتقويم العمود الفقري باليد. هذا الاختصاص، منذ العام 1900 تقريبا، بدأ ينتشر في كل انحاء ​العالم​، في ​الولايات المتحدة الأميركية​ وفي اتحاد ​اوروبا​ وبعض ​الدول العربية​. ومهمة المعالج تقويم العمود الفقري باليد وليس بالجراحة او ب​الأدوية​. هناك تداخل بين الكايرو براكتيك وبين العلاج الفيزيائي. وهنا المشكلة بين نقابة ​المعالجين الفيزيائيين​ وبين الاخصائيين في الكايرو براكتيك، وحقيقة هناك فصل بينهما من الناحية الطبية كايرو براكتك يعالج العمود الفقري ومهمته تقويم العمود الفقري نتيجة اصابة او اي مرض في العمود الفقري، بينما العلاج الفيزيائي يهتم بعلاج المفاصل وعملية التأهيل".

وكشف عن أنه "حصل اليوم نقاش استمر أكثر من ساعتين، في حضور رئيسة ​لجنة التربية​، ووصلنا الى مكان أما أن ندخل الكايرو براكتك ضمن مهنة العلاج الفيزيائي أي أخذ الإذن من ​وزارة الصحة​ على أساس العلاج الفيزيائي ويوضع لهم، بين قوسين، أن مهنتهم هي كايرو براكتك. وقد شكلنا لجنة صياغة للقانون مؤلفة من الاطباء الموجودين في اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ وفي حضور الجامعة ال​لبنان​ية ونقيب الاطباء، لان هذا الاختصاص لا يدرس في لبنان وانتشر عالميًا، وهناك جامعات تدرسه في العالم، وحتى اليوم لا يدرس عندنا في لبنان، وذلك للوصول الى صيغة تنصف الاثنين، المعالجين الفيزيائيين ومعالجي الكايرو براكتك".

