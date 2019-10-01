الحريري التقى الموفد التجاري لرئيس وزراء بريطانيا الى لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، الموفد التجاري لرئيس وزراء بريطانيا الى لبنان اللورد ريتشارد، ريسبي يرافقه السفير البريطاني كريس رامبلينغ والمسؤول التجاري في السفارة بول خواجة، في حضور مستشارة الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية هازار كركلا.
وتم خلال الاجتماع عرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد توقيع اتفاق التجارة الثنائية الشهر المنصرم، وبحث في سبل تعزيز فرص التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان وبريطانيا وتحديدا تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في لبنان، ما يعيده الى خارطة الاسثمارات البريطانية.
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