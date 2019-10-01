تعليق العمل بالقنصلية العراقية في إيران بعد الاعتداء على موظفين عراقيين فيها

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن "المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن عن تعليق العمل بالقنصلية العراقية في مشهد الإيرانية بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك، وقال "إننا ننتظر تفسيرا إيرانيا للاعتداء على موظفين عراقيين في القنصلية".
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت موظفيْن عراقييْن مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد، واعتدت عليهما بالضرب في الشارع رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية.
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