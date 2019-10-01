تعليق العمل بالقنصلية العراقية في إيران بعد الاعتداء على موظفين عراقيين فيها

ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن عن تعليق العمل بالقنصلية العراقية في مشهد ال​إيران​ية بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك، وقال "إننا ننتظر تفسيرا إيرانيا للاعتداء على موظفين عراقيين في القنصلية".

وكانت أجهزة ​الأمن​ الإيرانية قد اعتقلت موظفيْن عراقييْن مبتعثين من ​وزارة الخارجية العراقية​ بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد، واعتدت عليهما بالضرب في الشارع رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية.