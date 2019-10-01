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تعليق العمل بالقنصلية العراقية في إيران بعد الاعتداء على موظفين عراقيين فيها

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ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن عن تعليق العمل بالقنصلية العراقية في مشهد ال​إيران​ية بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك، وقال "إننا ننتظر تفسيرا إيرانيا للاعتداء على موظفين عراقيين في القنصلية".

وكانت أجهزة ​الأمن​ الإيرانية قد اعتقلت موظفيْن عراقييْن مبتعثين من ​وزارة الخارجية العراقية​ بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد، واعتدت عليهما بالضرب في الشارع رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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