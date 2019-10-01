شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطلب تعظيم المتحصلات الضريبية للمهن غير التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن انخفاض المتحصلات الضريبية للمهن غير التجارية.

وقال فؤاد إن قرار وزير المالية رقم 531 لعام 2005 قد أوضح المهن غير التجارية وتشمل مهن (المحاماة – الطب – الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية – الصحافة – المحاسبة والمراجعة – الغناء والتمثيل والعروض السينمائية – عروض الأزياء – التخليص الجمركى – تأليف المصنفات العلمية والأدبية ،، وغيرها).

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وأشار إلى أن وزارة المالية تتوقع طبقاً للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 أن يتم تحصيل 3.714 مليار جنيه من الضرائب على المهن غير التجارية، ويمثل هذا الرقم نسبة أقل من 0.5% من إجمالى المتحصلات الضريبية ونسبة أقل من 1% من إجمالي الضرائب العامة.

وأكد النائب، أنه بالبحث عن حجم الدخول فى تلك المهن يمكن أن يعمل على زيادة المتحصلات الضريبية من المهن غير التجارية، وبالتالى يصبح تحصيل 3.714 مليار جنيه من الضرائب على المهن غير التجارية مبلغ زهيد جداً يعبر إما عن قصور فى التحصيل الضريبى أو تهرب من جانب أصحاب المهن غير التجارية.

وطالب فؤاد بعرض طلب الإحاطة على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لبحثه ودراسة كافة الأنشطة التى تندرج تحت بند إيرادات المهن الحرة غير التجارية وكذلك تحديد أسباب القصور فى التحصيل لتلك الإيرادات وحجم التهرب الضريبى لأصحاب تلك المهن، وذلك للعمل على زيادة إلإيرادات الضريبية من المهن غير التجارية.