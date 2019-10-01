شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إعلان "محمود فوزي" أمينا عاما للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أولي جلسات الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد إعلان اختيار المستشار محمود فوزي، لتقلد منصب الأمين العام للمجلس، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية غداً الاربعاء.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأيد النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية، فى مواجهة الإرهاب، والتحية للشعب الذى تصدى للمؤامرات التى تحاك لمصر، كما وجه رئيس البرلمان 6 رسائل هامة إلي الشعب المصرى في مقدمتها أهمية التكاتف والاصفاف حول الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وإعمالاً للتقاليد البرلمانية، وجه مجلس النواب برقية لرئيس الجمهورية، بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، يعلن فيها تأييده الكامل لرئيس الجمهورية للخطوات والسياسات المتوازنة التى أرسي دعائمها، ولجهده الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن.

واستهلت أعمال الجلسة الإفتتاحية، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الاربعاء، الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

وفي ختام الجلسة العامة، دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان الراغبون في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلي تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

ونوه عبد العال، إلى أنه إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فأن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضماً إليها في الدور السابق، مالم يقدم طلبا بغير ذلك.

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