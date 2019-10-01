شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن المقاول الهارب: "مصر مايهزهاش عيل صايع وملحد وحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن مصر دولة كبيرة ولا يُمكن التأثير فيها بسهولة، مضيفا "مصر ميهزهاش عيل صايع وملحد وحرامى، ولا يمكن أن يقود الأمة المصرية عير مُلحد وحرامى"، فى إشارة للمقاول الهارب إلى أسبانيا محمد على.

وأضاف منصور: "مش عايزين ندى للى حصل يوم الجمعة قبل اللى فاتت أكبر من حجمه، اللى حصل ثورة وهمية إلكترونية واللى شارك فيها ميعديش تلت الجمهور اللى حضر مباراة الأهلى والزمالك"، مضيفا "لكن اللى نزلوا الجمعة اللى فاتت نزلوا من غير توجيه خوفا على الوطن ومؤسساته".

وتابع: "الناس شافت اللى حصل بعد 25 يناير من سرقة ونهب وخوف انتشر فى كل بيوت مصر، والاقتصاد تراجع والسياحة كانت فى النازل والمصانع اتقفلت وانتشرت الفوضى والبلطجة، وكل هذه الأمور دفعت الشعب للتمسك بوطنه ودولته ورئيسه، الشعب هو اللى نزل الأول فى 30 يونيو، وطالب الرئيس السيسى والقوات المسلحة بالتحرك لحمايته من عصابات الإخوان الإرهابية".

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وقال مرتضى منصور: "أنا أتعجب من اللى عاملين نفسهم مصريين، أنا أؤيد حرية المعارضة، لكن من غير دولارات ويورو وخيانة"، وانتقد منصور أداء الإعلام المصرى قائلا "هناك فشل فى المنظومة الإعلامية كأن فى سكريبت واحد بيتوزع عليهم اللى بيتقال هنا بيتقال هناك، ومكرم محمد أحمد مانع برامج التوك شو المصرية بعد الساعة 10 بليل وقنوات الإخوان بتستلم الناس بعد الساعة 11 للفجر".

ووجه منصور رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا "الناس بتحبك يا ريس، وبيادة عسكرى الجيش برقبة كل إخوانى، والشرطة والجيش هى من تحمى المصريين بما فيهم أسر هؤلاء الخونة الهاربين إلى تركيا وقطر مثل معتز مطر وأيمن نور".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والمنُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.