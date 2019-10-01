شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يدعو النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان لإخطار الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان الراغبون في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

ونبه عبد العال، خلال أولي جلسات الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلي أنه إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فأن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضماً إليها في الدور السابق، مالم يقدم طلبا بغير ذلك.

Advertisements

وفي سياق متصل، التف النواب حول المستشار محمود فوزي، بعد إعلان الدكتور علي عبد العال، اختياره لتقلد منصب الأمين العام للبرلمان، مهنئين إياه بهذا المنصب ومتمنين له السداد والتوفيق.

وجاء إخطار الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بإختيار المستشار محمود فوزي إمينا عاماً لمجلس النواب، في ضوء المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي مفادها : يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية اليوم، بدأت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.