"واتس آب" وخط ساخن لحل مشاكل المواطنين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أن مباردة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعتبر واحدة من قنوات التواصل الفاعلة مع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى التعامل مع الشكاوى الواردة عن طريق صوتك مسموع بنسبة 99%، حيث وردت مؤخرا 98 شكوى جرى انجاز 96 منها، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات، لتوفير الحلول لباقي المشكلات والشكاوي، مشيرًا إلى أنه يجري التعامل مع الشكاوى عبر منظومة تشرف عليها خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يجري التعامل مع الشكاوى الواردة عبر القنوات الحكومية الأخرى في مقدمتها بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة «التابعة لرئاسة مجلس الوزراء»، والتي تتكامل مع قنوات التواصل التي أتاحتها المحافظة لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين، ومنها خدمة "واتس آب على رقم 01018460099"، والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تفعيل الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي facebook لاستقبال الشكاوى، والتي تعرض عليه يوميا للتوجيه بالحلول الفورية أو بحثها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى أنه جرى تخصيص خط ساخن رقم (114) بديوان عام المحافظة لاستقبال الشكاوى والمطالب عليه، وذلك بجانب المشكلات التي تستقبلها الإدارة العامة لخدمة المواطنين وإدارة الأزمات، والشكاوى والمطالب التي يتلقاها المحافظ أثناء جولاته الميدانية وعلى تليفونه الشخصي وحسابه على تطبيق "واتس آب".