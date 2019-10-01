السعودية تُعلن دعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

رحب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بـ " إنشاء اللجنة الدستورية في سورية" ، معلنا دعمه للمسار السياسي لإنهاء الأزمة .

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

وأضاف الشبانه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي "رحب ايضا بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

وجدد مجلس الوزراء السعودي ، من جهة اخرى، "تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء".