شيخ الأزهر يعزي ولي عهد "أبو ظبي" هاتفيًا في وفاة خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم واجب العزاء في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي.

وحسب بيان، اليوم، أعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، ولعموم أسرة آل نهيان، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.