تطبيقات ذكية لتسهيل حصول الطلاب على الخدمات بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بصدد إطلاق تطبيقات هواتف ذكية، تمكن الطلاب والخريجين من الحصول على العديد من الخدمات في زمن قياسي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الهدف من هذه التطبيقات، هو تحسين بيئة العمل وخفض التكاليف، بما يخدم التحول الرقمي للدولة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 .