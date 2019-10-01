محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بصدد إطلاق تطبيقات هواتف ذكية، تمكن الطلاب والخريجين من الحصول على العديد من الخدمات في زمن قياسي.
وأضاف رئيس الجامعة، أن الهدف من هذه التطبيقات، هو تحسين بيئة العمل وخفض التكاليف، بما يخدم التحول الرقمي للدولة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 .
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيقات ذكية لتسهيل حصول الطلاب على الخدمات بجامعة بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.