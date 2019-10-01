دبي تطلق أول فيزا ثقافية على مستوى العالم

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رؤية الإمارة الثقافية الجديدة، التي تشمل أكثر من 15 مبادرة متنوعة تغطي مختلف القطاعات الثقافية والفنية، من بينها اعتماد منظومة جديدة لمنح أول فيزا ثقافية في العالم.

وتتضمن المبادرات أيضا، إطلاق موسم دبي العالمي للآداب، وإطلاق منطقة حرة للمواهب الإبداعية، وتنظيم مهرجان المرموم السينمائي، وإطلاق هوية

معمارية وثقافية لإمارة دبي، وغيرها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن الوجه الثقافي لدبي "لا بد أن يكون عالميا ومتفردا وحقيقيا"، وأضاف: "مكانة أي عاصمة اقتصادية عالمية لا تكتمل دون وجه ثقافي حضاري يعكس رقيها، ودبي تملك أصولا ثقافية وفنية تؤهلها لتكون وجهة ثقافية عالمية وحاضنة رئيسية للمواهب والمبدعين،

حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى الثراء الثقافي الذي تتمتع به دولة الإمارات، ما يؤهلها للقيام بدور مهم على خارطة العالم الثقافية أسوة بدورها.

وتابع: "يمكن بوضوح رؤية دولة الإمارات خلال سنوات قليلة كأكبر محطة ثقافية إقليمية وأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية، وذلك بفضل المشاريع الثقافية الاستثنائية في مختلف إمارات الدولة".

كما دعا الشيخ محمد بن راشد إلى العمل على مضافرة جهود جميع الجهات المعنية بالعمل الثقافي من أجل تعظيم النتائج والمردود الإيجابي لهذا القطاع المهم على المجتمع.