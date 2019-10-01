إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

أفادت قناة روسيا اليوم بأن عدداً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية، أصيبوا بجروح واختناق خلال التظاهرات التي نطلقت ظهر اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.
ونقل مراسل القناة عن متظاهرين قولهم إن "القواتالأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".
أضاف أن "الغاز المسيل للدموع تسبب بإصابة مالا يقل عن 17 شخصا، بينهم عناصر في القوات الأمنية، وبعض الحالات تم نقلها إلى مشفى قريب".
وكان عشرات العراقيين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد منذ الصباح، لبدء تظاهراتهم التي كان مقرراً انطلاقها عصر اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وفقا لأقوال نشطاء.
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