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إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

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أفادت قناة روسيا اليوم بأن عدداً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية، أصيبوا بجروح واختناق خلال التظاهرات التي نطلقت ظهر اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

ونقل مراسل القناة عن متظاهرين قولهم إن "القوات

الأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

أضاف أن "الغاز المسيل للدموع تسبب بإصابة ما

لا يقل عن 17 شخصا، بينهم عناصر في القوات الأمنية، وبعض الحالات تم نقلها إلى مشفى قريب".

وكان عشرات العراقيين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد منذ الصباح، لبدء تظاهراتهم التي كان مقرراً انطلاقها عصر اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وفقا لأقوال نشطاء. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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