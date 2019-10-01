بوتين: روسيا لا تخلّ بالتزاماتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تفي دائمًا بالالتزامات التي تتعهد بها، ولا تخل بالوعود التي تقطعها.
وأضاف بوتين ردًا على سؤال التلفزيون الجورجي، حول موعد تنفيذ روسيا الالتزامات التي تعهدت بها عام 2008: "نحندائمًا ننفذ التزاماتنا".
ومن المعروف، أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين روسيا وجورجيا، ويستمر الحوار بين البلدين عبر جنيف، ومحادثات براغ المستمرة منذ 2012.
وقطع الجانب الجورجي العلاقات مع روسيا، بعد أن اعترفت موسكو بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس 2008 ونشرت قواتها على أراضيهما، في أعقاب صد اعتداء جورجيا على أوسيتيا الجنوبية وقوات حفظ السلام الروسية هناك.
وصرح القادة الروس مرات عديدة، أن الاعتراف باستقلال هاتين الجمهوريتين، يعكس الواقع ولا يقبل المراجعة.
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