اخبار العالم

روسيا تحتجز 87 صيادًا كوريًا شماليًا و11 سفينة صيد في بحر اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، احتجاز 87 صيادا من كوريا الشمالية و11 سفينة صغيرة في مياه بحر اليابان، والذي تعتبره موسكو منطقة اقتصادية خاصة لها.
وذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها التي تحدث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ما

وصفته الرئاسة الروسية (الكرملين) بحملة صارمة ضد الصيد الجائر من جانب الصيادين الكوريين الشماليين.
وكانت روسيا قد احتجزت 3 سفن كورية شمالية وأكثر من 200 من أفراد طاقمها خلال الأسبوع الماضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تحتجز 87 صيادًا كوريًا شماليًا و11 سفينة صيد في بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا