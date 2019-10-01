روسيا تحتجز 87 صيادًا كوريًا شماليًا و11 سفينة صيد في بحر اليابان

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، احتجاز 87 صيادا من كوريا الشمالية و11 سفينة صغيرة في مياه بحر اليابان، والذي تعتبره موسكو منطقة اقتصادية خاصة لها.

وذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها التي تحدث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ما

وصفته الرئاسة الروسية (الكرملين) بحملة صارمة ضد الصيد الجائر من جانب الصيادين الكوريين الشماليين.وكانت روسيا قد احتجزت 3 سفن كورية شمالية وأكثر من 200 من أفراد طاقمها خلال الأسبوع الماضي.