أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، احتجاز 87 صيادا من كوريا الشمالية و11 سفينة صغيرة في مياه بحر اليابان، والذي تعتبره موسكو منطقة اقتصادية خاصة لها.
وذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها التي تحدث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ما
وكانت روسيا قد احتجزت 3 سفن كورية شمالية وأكثر من 200 من أفراد طاقمها خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تحتجز 87 صيادًا كوريًا شماليًا و11 سفينة صيد في بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.