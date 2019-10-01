رئيس البرلمان المصري يتحدث عن إصلاحات سياسية وإعلامية

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية في مصر.
وأضاف عبد العال، في افتتاح دورة انعقاد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إن «الشعب (المصري) قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية، وأثبت يوم الجمعة الماضي، أنه إيد واحدة أغلبية ومعارضة، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماماً».
وشدد رئيس مجلس النواب المصري على أن «الشعب (المصري) ونواب المجلس أغلبية ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيون، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة».
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وأوضح علي عبد العال أنه في الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة، مشيراً إلى أن الأمور بدأت تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفي القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضاً إصلاحات إعلامية.
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