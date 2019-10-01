البرلمان المصري يبدأ دور انعقاده الأخير

أحمد عاطف- (القاهرة)

بدأ مجلس النواب المصري دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول اليوم.

وتشهد الجلسة إعلان رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال عن اسم الأمين العام للمجلس الجديد، خلفاً للأمين السابق المستشار أحمد سعد الذي تقدم باستقالته منذ شهر.

وقال النائب صلاح حسب الله، الناطق باسم مجلس النواب المصري، لـ«الاتحاد» : إن الجلسات التي ستعقد ستكون إجرائية يتم فيها الدعوة لانتخابات اللجان النوعية داخل البرلمان.

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وكشف حسب الله لـ«الاتحاد»: عن أن الأجندة التشريعية في الانعقاد الخامس مزدحمة للغاية، وقد تصل لمناقشة وإصدار نحو 130 قانوناً، لافتاً إلى أن أبرزها قوانين «مجلس الشيوخ» «مباشرة الحقوق السياسية» «الانتخابات المحلية»، مؤكداً أنه لا مجال لتأجيلها لأوقات أبعد من ذلك، خاصة أن الوضع السياسي في مصر يحتاج ذلك بشدة.

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وأكد الناطق باسم البرلمان المصري أنه سيتم بحث مشاريع قوانين لضبط آلية عامل مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر، لضمان استعمالها في الأغراض المحددة لها دون الانزلاق في دائرة التحريض والجرائم وبث الشائعات.