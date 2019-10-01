كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملياردير فرنسي يقدم 109 مليون دولار لإعادة بناء نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الملياردير الفرنسي فرانسوا بينولت، وإبنه فرانسوا هنري بينولت، رسميًا مستندات تخصيص 100 مليون يورو (109 مليون دولار) لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

يأتي تبرع الثلاثاء بعد شهور من التأخير الذي ترك المسؤولين الفرنسيين يعتمدون إلى حد كبير على التبرعات الخيرية الصغيرة لتمويل المرحلة الأولى من الإصلاحات، في أعقاب الحريق المدمر في 15 أبريل.

يقول رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبيتيت: "كل شخص يبذل قصارى جهده وفقًا لاحتياجاته، لكن المتبرعين الكبار يعطوننا متنفسًا".

تعهد فرانسوا بينولت، الذي تمتلك مجموعته الفخمة الدولية كيرينج، غوتشي وسانت لوران، بتقديم المال مباشرة بعد الحريق. وسرعان ما تبع ذلك منافسه الملياردير الفرنسي برنارد أرنو من مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، متعهدا بمبلغ 200 مليون يورو (218 مليون دولار).

أنهى أرنو اتفاق تبرعه مع مؤسسة نوتردام الأسبوع الماضي.

