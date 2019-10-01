كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملياردير فرنسي يقدم 109 مليون دولار لإعادة بناء نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يأتي تبرع الثلاثاء بعد شهور من التأخير الذي ترك المسؤولين الفرنسيين يعتمدون إلى حد كبير على التبرعات الخيرية الصغيرة لتمويل المرحلة الأولى من الإصلاحات، في أعقاب الحريق المدمر في 15 أبريل.
يقول رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبيتيت: "كل شخص يبذل قصارى جهده وفقًا لاحتياجاته، لكن المتبرعين الكبار يعطوننا متنفسًا".
تعهد فرانسوا بينولت، الذي تمتلك مجموعته الفخمة الدولية كيرينج، غوتشي وسانت لوران، بتقديم المال مباشرة بعد الحريق. وسرعان ما تبع ذلك منافسه الملياردير الفرنسي برنارد أرنو من مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، متعهدا بمبلغ 200 مليون يورو (218 مليون دولار).
أنهى أرنو اتفاق تبرعه مع مؤسسة نوتردام الأسبوع الماضي.