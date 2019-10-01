كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي يلقي باللوم على إسرائيل في الهجمات على معسكرات قوات الحشد الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إسرائيل بتنفيذ سلسلة من الضربات ضد معسكرات قوات الحشد الشعبي في بلاده في الأشهر الأخيرة.

وقال: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع قوات التعبئة الشعبية تشير إلى أن إسرائيل نفذتها."

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس الوزراء إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات، بينما لم يقدم المزيد من التفاصيل.

شكلت الحكومة لجانًا للتحقيق في الهجمات التي استهدفت العديد من معسكرات قوات الدفاع الشعبي في جميع أنحاء العراق. وقد وجهت PMF مرارًا وتكرارًا اللوم على إسرائيل.

وكانت الحكومة قد قالت إنها ستسعى للحصول على الحقيقة قبل إلقاء اللوم عليها.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، قائلة "هذه تقارير من وسائل الإعلام الأجنبية ونحن لا نعلق عليها"، وفقًا لوكالة رويترز.

بدأت سلسلة الحوادث في قواعد PMF في منتصف يوليو، عندما قُتل مقاتل عراقي وأصيب اثنان من الإيرانيين في قصف على قاعدة في منطقة العاملي العراقية "بواسطة طائرة بدون طيار مجهولة"، وفقًا لبيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة العراقية.

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في أغسطس، وقع هجوم على موقع يشغله اللواء 45، وهو وحدة تابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية مقرها بالقرب من الحدود الغربية الصحراوية مع سوريا، مما أسفر عن مقتل مقاتل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ "الشرق الأوسط"، أن اتهامات عبد المهدي هي تأكيد رسمي للتهم السابقة الموجهة ضد إسرائيل.

وتتوفر الكثير من المعلومات حول الضربات التي نفذتها إسرائيل في المنطقة. وأضاف أن هذه الهجمات جزء من خطة إسرائيلية ضد "قوات الدفاع الشعبية" التي ستكثف ما لم تنقل القوات أسلحتها إلى وزارة الدفاع.

وأكد ائتلاف فتح، الذي يضم العديد من فصائل PMF، أن الحكومة العراقية تحتفظ الآن بحقها في الانتقام من إسرائيل بعد أن كشف عبد المهدي عن نتائج التحقيق.

وقال النائب عن فتح محمد محمد البلداوي أن إعلان رئيس الوزراء يسمح للحكومة بمتابعة جميع الوسائل الممكنة التي يسمح بها القانون الدولي للرد على إسرائيل.

كما حث الحكومة على شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 لحماية العراق من الهجمات.

وقال النائب عن حركة "إرادة" حسين عرب لـ "الشرق الأوسط": أن العراق يجب أن يلجأ الآن إلى المجتمع الدولي، بدءًا من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لتقديم شكوى ضد إسرائيل.

