كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هادي يكرر التزامه بمراجع السلام... ويحذر من تهديد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التزام حكومته بالاختصاصات الثلاثة للسلام وإنهاء التمرد الذي يقوده الحوثيون. كما حذر من الأخطار التي تفرضها طموحات إيران التوسعية في المنطقة.

وجاءت تصريحات هادي خلال اجتماعه في الرياض مع السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل.

وفقًا لمصادر رسمية، نقل هنزل "دعم بلاده لوحدة اليمن وقيادته الشرعية، وخاصة في تحقيق جميع تطلعات الشعب اليمني وخياراته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والسلام".

وناقش هادي وهنزل التطورات الرئيسية في اليمن.

كما كرر الرئيس تحذيره المبكر في عام 2012 ضد توسع إيران في المنطقة والذي يتم تنفيذه في اليمن من خلال الميليشيات الحوثية بالوكالة.

وقال هادي ان التطورات في اليمن أثبتت أنه كان على حق عندما حذر أيضًا من تهديد إيران للملاحة البحرية الدولية.

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وعلاوة على ذلك، أعرب هادي عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للسلام في اليمن وأشاد بالتعاون بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

من جانبه، أعرب هنزل عن سعادته بلقاء الرئيس وأن الاجتماع يعكس التعاون المشترك بين اليمن والولايات المتحدة.

ودعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التدخل ووضع حد لسلوك إيران العدائي الإقليمي.

وتدير إيران أجندتها التوسعية من خلال وكلاء إرهابيين منتشرين في جميع أنحاء المنطقة.

وقال الحضرمي أمام الجمعية العامة: "لقد أصيب بلدي بجروح بالغة بسبب الطائفيين والإرهابيين الذين يحاولون تحقيق أهدافهم الخاصة"، مضيفًا أن الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيرانأثبتت "قدرتها على التدمير الذي لا يوصف".

وأضاف، إدانة إيران باعتبارها "الراعي الرئيسي للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وأجندة طهران التوسعية" قادتها إلى شن حروب بالوكالة من خلال ميليشيات مثل الحوثيين "الذين دمروا كل شيء كان جميلًا في بلدي، مثل المنازل وأماكن العبادة، والمستشفيات ".

