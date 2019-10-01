استقبال رسمي وجماهيري كبير في انتظار الرجاء بفلسطين

من المنتظر أن تحظى بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة لقدم، باستقبال شعبي، جماهيري، ورسمي كبير في الأراضي الفلسطينية، وذلك عندما تحط طائرة الفريق هناك، استعدادا لخوض إياب الدور الـ32 من كأس محمد السادس لكرة القدم.

وحسب تقارير إعلامية فلسطينية، فإن عدد كبير من الفعاليات الرياضية الفلسطينية والجماهيرية، تتأهب لاستقبال بعثة الفريق المغربي، التي من المرتقب أن تحط رحالها اليوم أو غدا، في رام الله.

وأكدت المصادر ذاته، أن وفدا رسميا رفيعا، من المتوقع أن يكون في استقبال بعثة الفريق المغربي في المعابر بأريحا، يترأسها محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل إضافة إلى أمين عام اتحاد كرة القدم يوسف لافي، والسفير المغربي في فلسطين محمد الحمزاوي، وعدد من إداريي نادي هلال القدس، إضافة لجماهير كبيرة ينتظر أن تتوافد صوب معبر الكرامة.

ويملك النادي الأخضر، مكانة كبيرة لدى الفلسطينيين، خاصة بعد الأغنية الشهيرة التي أطلقها أنصار النادي، والتي تحمل عنوان “رجاوي فلسطيني”، وبالأخص وأن النادي الأخضر خصص استقبالا كبيرا أيضا لمسؤولي وجماهير الفريق الفلسطيني.

جدير ذكره، أن مباراة الذهاب بين الفريقين، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، كانت قد انتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد.