لتحقيق أول فوز في مجموعات أبطال أوربا.. جماهير أولمبياكوس تعقد آمالها على العربي

يحل فريق أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على سرفينا زفيزدا الصربي، وذلك في إطار ثاني جولات المجموعة الثانية، لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وتعقد جماهير أولمبياكوس، آمالها على المغربي يوسف العربي، هداف فريقها، من أجل تحقيق أول فوز في دور المجموعات، بعدما اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، في الجولة الأولى أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي.

وشهدت مباراة توتنهام، إبقاء البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب أولمبياكوس، العربي على دكة الاحتياط، وإشراكه في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

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وتستبعد التقارير، القادمة من اليونان، إقدام مارتينيز على الخطوة ذاتها في حق المهاجم المغربي، خلال مباراة اليوم، التي ستحتضنها أرضية ملعب “ريد ستار”.

ويتصدر صاحب 32 سنة، قائمة الهدافين في الدوري اليوناني، بعدما نجح في توقيع أربعة أهداف، ساهمت في انفراد أولمبياكوس بصدارة الترتيب.

وأحرز العربي، الذي انضم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلى فريقه الجديد، قادما إليه من نادي الدحيل القطري، (أحرز) هدفين لأولمبياكوس، في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات أبطال أوربا.